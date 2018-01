No mundo todo, estima-se que pelo menos 200 milhões de mulheres convivem com as terríveis consequências de mutilação genital feminina (MGF), de acordo com as Nações Unidas. Entre os problemas, estão os sangramentos graves e problemas de saúde, incluindo cistos, infecções, infertilidade e complicações no parto. A mutilação ainda é realizada em alguns países. Estima-se que cerca de 44 milhões de garotas de até 15 anos convivem com o problema.