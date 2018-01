A economia do Brasil deve se recuperar mais rápido neste ano e no próximo e contribuirá para o fortalecimento da América Latina, diz o Fundo Monetário Internacional em relatório. O FMI melhorou a perspectiva para o PIB brasileiro para 1,9% neste ano e 2,1% em 2019, segundo o documento "Perspectiva Econômica Global". A expectativa do FMI agora é de que a América Latina e o Caribe tenham crescido 1,3% em 2017, acelerando a 1,9% e 2,6% nos dois anos seguintes.