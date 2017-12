A defesa do deputado Paulo Maluf (PP) apresentou 33 quesitos sobre o estado de saúde e as condições da Penitenciária da Papuda, em Brasília, ao juiz da Vara de Execuções Penais, Bruno Macacari, e pediu que sejam encaminhados ao Instituto Médico Legal. Os advogados dizem ver omissões no laudo do IML. O documento, subscrito atesta que Maluf tem doença grave, mas pode receber tratamento na cadeia.

Os advogados afirmam que a doença cardiovascular de Maluf foi ignorada na perícia. O juiz Macacari deu dez dias para o IML responder os questionamentos da defesa.