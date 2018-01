O Facebook começou a mudar a forma como filtra mensagens e vídeos no feed de notícias. O presidente-executivo da empresa, Mark Zuckerberg, informou que o Facebook vai mudar o filtro para priorizar o que os amigos e a família compartilham, reduzindo a quantidade de conteúdo não publicitário de publicações e marcas. A empresa, que possui quatro dos aplicativos de smartphones mais populares do mundo, incluindo o Instagram, por anos tem priorizado o material que seus complexos algoritmos de computador pensam que as pessoas vão se envolver com comentários, "curtir" ou outras formas de mostrar interesse.