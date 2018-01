Das 149 estatais que o governo federal mantém, 18 são consideradas “dependentes”, ou seja, necessitam de recursos da União para cobrir despesas de pessoal, custeio e de capital. E de acordo com estudo realizado pela Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado, somente em 2016 as estatais dependentes consumiram R$ 16,7 bilhões dos cofres públicos.

Dentre estas empresas, a que mais consumiu recursos foi a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com dispêndios da União no valor total de R$ 3,21 bilhões, seguida da Empresa Brasileira de Recursos Hospitalares (Ebserh), com R$ 3 bilhões. A instituição destaca, porém, que as estatais não dependentes, como os Correios, por exemplo, não necessariamente geram lucros ou dispensam aportes de capital da União.

No biênio 2016-2017, as estatais não dependentes receberam da União R$ 6,3 bilhões. “A julgar pelo biênio, há empresas que têm recebido aportes do Tesouro com certa frequência, sugerindo a necessidade de providências específicas”, diz o IFI em relatório.