O juiz Bruno Aielo Macacari, do Tribunal de Justiça do DF, disse que o IML, num segundo laudo sobre as condições do deputado Paulo Maluf (PP-SP), preso em dezembro, concluiu que o parlamentar pode cumprir a pena no Centro de Detenção Provisória da Papuda, mas assistido pela equipe médica. Maluf, de 86 anos, tem câncer.