É cada vez menor a dívida dos consumidores no cartão de crédito, conforme dados da Abecs, associação das empresas de cartões, com base em dados do Banco Central. Após a mudança na regra que limitou em até 30 dias o prazo de permanência no crédito rotativo, em vigor desde abril de 2017, o índice de inadimplência caiu para 6,2% em dezembro, menor patamar de toda a série histórica do BC, iniciada em março de 2011. A queda da inadimplência era um dos objetivos propostos pelo setor de cartões e pelo BC com a mudança na regra do rotativo. Antes, o índice girava em torno de 7,7% (dez/16).