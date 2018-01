O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios recomendou que o site de compras Netshoes, especializado em artigos esportivos, avise, por telefone ou correspondência, 1.999.704 de clientes a respeito de um vazamento de dados, ocorrido a partir de uma falha de segurança na empresa. No pedido, o promotor Frederico Meinberg diz se tratar de "um dos maiores incidentes de segurança já registrados no Brasil". Segundo o MP a brecha, revelada no início deste mês, fez com que informações pessoais como nome, CPF, e-mail e histórico de compras fossem reveladas a hackers - o órgão recomendou ainda que a empresa não faça nenhum tipo de pagamento aos cibercriminosos que causaram a grande falha de segurança.