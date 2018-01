Os fundos multimercados de investimento no exterior possuem uma tributação diferente da daquela aplicada para investidores do varejo que adquirem ações locais diretamente na bolsa de valores, e até são isentos até o volume de R$ 20 mil em vendas por mês. Se a carteira tiver mais de 67% em ações, a alíquota do imposto de renda sobre ganhos de capital é de 15%, igual a de um fundo de ações, sem come-cotas. Mas se for um multimercado com maior participação em renda fixa, a tributação é semelhante ao dos fundos de renda fixa, e com o come-cotas, ou seja, a cobrança semestral do IR. Nesse caso, a alíquota depende do prazo de permanência: 22,5% até 180 dias; 20% de 181 a 360 dias; 17,5% de 361 a 720 dias; e 15% a partir de 721 dias.

Com base no IPCA divulgado ontem, de 2,95% em 2017, os multimercados de investimento no exterior aplicados por 360 dias tiveram retorno líquido de 6,33%, sem impostos. Já os fundos de ações internacionais, mostraram ganho real de 15,7% no mesma comparação e horizonte de permanência.