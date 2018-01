O presidente Michel Temer determinou ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi, que afastem os vice-presidentes do banco por 15 dias. De acordo com a nota do Planalto, o prazo determinado é para que os executivos possam "apresentar ampla defesa das acusações"., segundo nota da Secretaria de Comunicação da Presidência. O Banco Central também recomendou que a Caixa afaste os 12 vice-presidentes por suspeitas de corrupção, apesar da resistência do presidente Temer, que insistia em manter os dirigentes.