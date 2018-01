RIO DE JANEIRO (Reuters) - O acordo fechado pela Petrobras com investidores nos Estados Unidos para encerrar uma ação coletiva contra a companhia reduz incertezas para a estatal brasileira, mas tem impacto neutro sobre o perfil de crédito da empresa, afirmou nesta quinta-feira a agência de classificação de risco Fitch Ratings, em um comunicado.

A petroleira informou na quarta-feira que assinou acordo para encerrar a chamada Class Action nos Estados Unidos em troca do pagamento de 2,95 bilhões de dólares.

A ação coletiva foi movida por investidores da estatal em decorrência de perdas provocadas pelo envolvimento da companhia nos desvios revelados pela operação Lava Jato, da Polícia Federal.

Segundo a agência, caso o acordo seja aprovado pela Justiça norte-americana, o montante a ser pago "pode ser coberto com dinheiro em caixa e o impacto negativo sobre a alavancagem e fluxo de caixa é gerenciável".

"Do lado positivo, o anúncio do acordo reduz incertezas quanto ao processo movido por investidores relacionado ao escândalo de corrupção que surgiu em 2014", disse a Fitch no comunicado.

(Por Marta Nogueira)