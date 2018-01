A Roboris nasceu da vontade do engenheiro Guilherme Thiago de Souza de oferecer projetos altamente especializados de instalação de robôs nas linhas de produção do País. Segundo o empresário, ainda estamos longe da tão falada indústria 4.0.

“O Brasil investe pouco em automação”, avalia Souza, que começou a carreira trabalhando como engenheiro consultor da Fanuc, fabricante japonesa de robôs industriais. “Com o passar do tempo, percebi que o nível de automação das indústrias aqui ainda está engatinhando em relação a outros países do mundo.” Outro problema que ele notou é a falta de atendimento especializado neste mercado. “O nível de soluções é baixo neste segmento. Queria oferecer projetos e consultoria altamente especializados”, relata.

Segundo ele, as montadoras são as empresas que mais investem em automação e robotização de suas linhas no País. Ele credita parte dessa “cultura” à abertura econômica do Brasil em meados da década de 1990, quando muitas empresas investiram em automação para ganhar competitividade frente aos importados. “Mas muitos fabricantes não receberam o suporte adequado. Ficou a impressão de que o investimento não vale a pena.”

Diante desse cenário, Souza viu a oportunidade de empreender e, com dois sócios e capital próprio, desenhou o projeto da Roboris, que nasceu em 2014, em São Paulo. A empresa atende desde clientes de médio porte até gigantes como a fabricante de alimentos BRF e a Embraer. “Quando começamos, não tínhamos nenhum cliente. Hoje, já temos mais de 15 e estamos em negociações com outras empresas”, afirma. “Principalmente os fabricantes de médio porte estão descobrindo o que as montadoras já sabem há muito tempo”, pondera.

No primeiro ano de operação, a Roboris aumentou seu tamanho em mais de dez vezes. Em 2017, elevou o faturamento em cerca de 26% e, para este ano, projeta mais do que dobrar a sua receita. “Mesmo na crise, as empresas estão investindo em aumento de produtividade”, destaca.

Ele salienta que fabricantes de médio porte estão cotando cada vez mais projetos de automação. “Existe uma carência muito grande neste nicho do mercado de robotização e nós estamos preparados para suprir”, assegura o empresário.

Souza observa que um dos diferenciais da Roboris é a parceria com a Fanuc, fabricante de robôs que o empregou no início da sua carreira. “Além de suporte diferenciado, consigo preços competitivos com a empresa, que tem uma reputação muito forte no mercado global e também no Brasil”, garante. A Roboris trabalha exclusivamente com a Fanuc e, segundo ele, é essa parceria que torna o negócio interessante para os envolvidos.

Além disso, ele assegura que no Brasil há poucas empresas que oferecem o suporte avançado da Roboris. O empresário estima que, em seu ramo de atuação, existam cerca de 60 players. “Mas pouquíssimas oferecem o que nós fazemos.”

Outro diferencial que a Roboris oferece é ajudar o cliente a fechar o negócio. “Auxilio a empresa até a calcular o payback e, em alguns casos, faço o acordo para comprar os robôs diretamente da Fanuc e nós só participamos da instalação do projeto”, conta.

O CEO da Roboris afirma que não viu a crise passar pela empresa. Isso porque, mesmo diante da forte retração da economia brasileira, muitas indústrias buscaram redução de custos e aumento de produtividade, principais benefícios da robotização. “Para 2018, esperamos aumentar a carteira de clientes de 10% a 15%”, projeta. “E ampliar os negócios com aqueles já existentes.”

Souza afirma que o processo de internacionalização da empresa começa a ganhar corpo. A Roboris atua no Chile, onde já trabalhavam seus dois sócios, e está em negociações com empresas de outros países da América do Sul e também os Estados Unidos.