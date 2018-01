O cenário para os preços da celulose segue com perspectiva de valorização, acompanhado pela alta da demanda chinesa e europeia, além de reduções pontuais de oferta, afirmou ontem o diretor comercial da Fibria, Henri Philippe Van Keer.

“A tendência é de alta [para os preços]. Não enxergamos nenhuma queda, mesmo no primeiro trimestre. Inclusive, acabamos de anunciar um novo aumento para fevereiro”, disse Van Keer durante teleconferência com jornalistas para comentar os resultados de 2017.

“Observamos uma demanda extremamente boa na Europa, que ainda sofre com alguns problemas em fábricas na Escandinávia, que estão reduzindo a oferta, apertando o mercado”, afirmou, acrescentando que na Ásia, especialmente na China, também há uma “demanda acima da expectativa”. “Nosso cenário é de alta dos preços”, reforçou.

Segundo a empresa, o mercado de celulose em 2017 foi marcado por um desequilíbrio entre oferta e demanda. Do lado da oferta, houve uma redução na disponibilidade de produto em razão de paradas técnicas de produção não programadas e conversões não esperadas de fábricas. Já a demanda se manteve aquecida nas principais regiões ao longo do ano passado, diante do desempenho dos fabricantes de papel, que aumentaram seus volumes de produção. Esse cenário possibilitou um ambiente favorável à implementação dos aumentos de preços de celulose ao longo do ano. Somente a Fibria fez onze reajustes de preços em 2017.

No último dia 18 de janeiro, a empresa anunciou reajustes de US$ 30 por tonelada para a Europa e América do Norte, e de US$ 20 para Ásia. Assim, os preços passaram a US$ 1.030 por tonelada na Europa, US$ 1.201 a tonelada na América do Norte e US$ 830 na Ásia.

O presidente da Fibria, Marcelo Castelli, ressaltou que a companhia é favorável a um movimento de consolidação do setor. “Somos abertos a esse tipo de abordagem, mas isso depende de vários fatores. Somos favoráveis [à consolidação] e até preferimos sobre a opção de crescimento orgânico”, afirmou. No entanto, ele negou que a Fibria e seus controladores estejam envolvidos em negociações, especificamente com a Eldorado Brasil.

“Não existe absolutamente nada em andamento”, reforçou sobre as especulações referentes a uma eventual fusão ou associação entre as empresas.

A J&F Investimentos, pertencente aos irmão Batista, é dona da Eldorado, mas seu controle foi vendido no ano passado para a Paper Excellence, cujos os donos são os mesmos da Asia Pulp and Paper (APP), outra gigante do mercado de papel e celulose.

Juntas, Eldorado e Fibria poderiam maximizar suas operações em Três Lagoas (MS).

Em 2017, o lucro líquido da Fibria somou R$ 1,093 bilhão, queda de 34% ante 2016. Já no quarto trimestre, o lucro atingiu R$ 280 milhões, revertendo prejuízo de R$ 92 milhões de um ano antes.