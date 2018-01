Aos 74 anos, com mais de 50 de profissão, Francisco Madia está empolgado para reinventar o marketing no Brasil. Pioneiro na área, quando as profissões disponíveis no País eram engenharia, medicina, advocacia ou uma carreira no Banco do Brasil, ele agora quer fazer o marketing chegar ao pequeno e microempresário. Um dos motivos é o fenômeno das redes sociais, importante vitrine para empresas. PÁGINA 6