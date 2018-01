Por Joachim Dagenborg e Nerijus Adomaitis

SANDEFJORD, Noruega (Reuters) - A Noruega concedeu um recorde de 75 licenças de exploração de petróleo no mar, para Statoil , Aker BP , Shell , Total e ConocoPhillips , dentre outras, disse nesta terça-feira o Ministério da Energia.

As licenças incluem 45 no Mar do Norte, 22 no Mar da Noruega e 8 no Mar de Barents e foram concedidas em uma rodada de licenciamento anual chamada APA, iniciada pela Noruega em 2003 para incentivar a exploração e o desenvolvimento de descobertas próximas infraestrutura existente.

"O número de licenças é o mais alto já concedido em uma rodada de licenciamento na plataforma continental norueguesa. O acesso a novas áreas de exploração prospectiva é um pilar central da política de petróleo do governo", disse o ministro da Energia, Terje Soeviknes, em um comunicado.

As 75 licenças foram concedidas a 34 empresas, das quais 19 ganharam o direito de liderar projetos.

Os ambientalistas criticaram a expansão da área de exploração através das rodadas APA no Mar de Barents, dizendo que tais movimentos em uma área amplamente inexplorada com apenas dois campos produtores excedem o objetivo original das rodadas.

No total, 39 empresas fizeram ofertas pelas áreas oferecidas, ante 33 empresas na rodada anterior, há um ano, quando o ministério concedeu 56 licenças de exploração.

A Statoil foi a maior vencedora da última rodada, com 31 licenças, incluindo 17 como operadora, enquanto a Aker BP ficou em segundo lugar, com 23 licenças, das quais 14 como operadora.

(Por Ole Petter Skonnord)