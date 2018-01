MELBOURNE (Reuters) - Mais de 10 mil residências no segundo estado mais populoso da Austrália ficaram sem energia nesta segunda-feira, uma vez que a forte demanda causada por uma onda de calor sobrecarregou a rede, no mais recente golpe sobre o "estressado" setor de energia da nação da Oceania.

As interrupções nas redes de distribuição de energia, que atingiram mais de 50 mil casas no domingo, ocorrem menos de um ano depois que a maior cidade da Austrália, Sydney, foi atingida por apagões durante uma onda de calor e 16 meses após uma interrupção no Estado de South Australia.

Os últimos apagões, no entanto, foram causados por falhas da rede, em vez de falta de oferta, o que provocou um debate nacional sobre a pressa do país em adotar fontes renováveis em substituição à geração a carvão.

As temperaturas atingiram 40 graus Celsius durante o fim de semana no Estado de Victoria, aumentando a demanda de energia, já que as pessoas ligaram seus aparelhos de ar-condicionado e as bombas de piscina.

