SÃO PAULO (Reuters) - As hidrelétricas do Sudeste e do Sul do Brasil deverão receber em janeiro chuvas acima do normal, em 105 por cento e 139 por cento da média histórica, segundo relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nesta sexta-feira, que elevou projeções anteriores de 95 por cento e 124 por cento, respectivamente.

O órgão do setor elétrico apontou ainda que a carga de energia do sistema interligado do país deverá crescer 1,2 por cento no mês quando na comparação com janeiro passado.

Na semana anterior, o ONS estimava alta de 1,9 por cento na carga, que representa a soma do consumo com as perdas de energia no sistema.

(Por Luciano Costa)