RIO DE JANEIRO - A Petrobras obteve junto ao órgão ambiental federal Ibama autorização para instalar três plataformas no Campo de Búzios, pré-sal da Bacia de Santos, cada uma delas com capacidade para produzir 150 mil barris por dia.

Tudo indica que as três novas plataformas (P-74, P-75 e P-76) serão as primeiras unidades definitivas a operar na chamada área da cessão onerosa, região do pré-sal envolvida em acordo feito com o governo federal em meio a um processo de capitalização da Petrobras em 2010.

As licenças foram emitidas na quarta-feira, juntamente com uma licença de operação para a empresa iniciar um Teste de Longa Duração (TLD) no campo de Sururu, também na Bacia de Santos, através do FPSO BW Cidade de São Vicente.

Ao todo, a Petrobras prevê iniciar a produção de um total de oito plataformas ainda neste ano.

Quando a Petrobras anunciou em dezembro seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2021, analistas de mercado afirmaram que o objetivo de iniciar a operação de oito plataformas neste ano era ambicioso, considerando eventuais atrasos da empresa para colocar plataformas em atividade.

Na ocasião, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, minimizou os temores, defendendo que as plataformas previstas para 2018 estavam bem encaminhadas, com índice de conclusão de mais de 85 por cento.

S&P reafirma rating da Petrobras em BB- e mantém perspectiva estável