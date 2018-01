SÃO PAULO - A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) mostrou que o setor iniciou 2018 com melhora do sentimento, dando continuidade à tendência de alta vista no final do ano passado.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou nesta segunda-feira que a prévia do ICI apontou avanço de 0,5 ponto, chegando a 99,9 pontos, patamar mais elevado desde setembro de 2013 (101,7 pontos).

A melhora em janeiro seria resultado principalmente da avaliação sobre o momento atual, uma vez que o Índice da Situação Atual (ISA) indica avanço de 2,3 pontos, para 100,8 pontos.

Por outro lado o Índice de Expectativas (IE) cairia 1,3 ponto, para 99,0 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria, segundo a FGV, registraria avanço de 0,1 ponto percentual no resultado preliminar do primeiro mês do ano, a 74,8 por cento, o melhor desde dezembro de 2015 (75,0 por cento).

Em novembro, a produção industrial brasileira cresceu pelo terceiro mês seguido, a um ritmo de 0,2 por cento sobre o mês anterior, com impulso da demanda de fim de ano.