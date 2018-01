BRASÍLIA (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou nesta quarta-feira acreditar que haja tempo hábil para aprovação do projeto de privatização da Eletrobras no Congresso Nacional até junho.

Ao falar com jornalistas, após cerimônia no Palácio do Planalto, Coelho Filho afirmou ainda que o projeto de lei da reforma do setor elétrico deverá ser enviado à Casa Civil até o fim da próxima semana.

(Por Leonardo Goy)