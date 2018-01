SÃO PAULO (Reuters) - A Gás Natural Açu, subsidiária da Prumo Logística, aprovou a contratação de um consórcio formado por Siemens e Andrade Gutierrez para construir uma termelétrica de cerca de 1,3 gigawatt em capacidade no Porto do Açu, no Estado do Rio de Janeiro.

A Prumo disse em nota que as obras devem começar ainda no primeiro trimestre e que o contrato prevê o fornecimento pelas empresas de soluções de engenharia, suprimentos e construção do empreendimento.

A termelétrica, chamada UTE GNA I, é fruto da aquisição pela Prumo de um projeto da Bolognesi Energia, que já possuía contratos de venda da produção, fechados em um leilão do governo federal para novos empreendimentos de geração.

Após a aquisição, a Prumo negociou a mudança de titularidade e de localização do projeto, antes previsto para ser implementado em Pernambuco.

"A instalação da termelétrica é parte do Açu Gas Hub, projeto em desenvolvimento no Complexo Portuário do Açu, cujo objetivo é constituir uma solução logística para o recebimento, processamento, consumo e transporte de gás natural produzido nas Bacias de Campos e Santos, assim como importação e armazenagem de Gás Natural Liquefeito (GNL) importado", destacou a Prumo.

(Por Luciano Costa)