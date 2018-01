As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 3,91% em dezembro na comparação com o mesmo mês de 2016, com dois dias úteis a menos, para 275,946 mil toneladas. Porém, o dado representa uma queda de 10,42% sobre novembro de 2017, segundo dados prévios divulgados nesta quinta-feira, 11, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).

Em nota, a associação destaca que no ano de 2017 a expedição totalizou 3,5 milhões de toneladas, 4,92% acima de 2016. "Com este resultado, o setor retorna ao patamar de expedição registrado em 2014 (3.505.673 toneladas), quando havia crescido pela última vez", diz em nota.

A ABPO avalia que dezembro foi o melhor resultado para o mês na métrica interanual (ante o mesmo mês do ano anterior) desde 2009. Naquela ocasião, o aumento havia sido de 25,70%. A associação explica que os dois períodos referem-se a à saída de períodos recessivos, entretanto a crise de 2008/2009 durou três trimestres e a outra teve duração de 11 trimestres.

"Na comparação com outros segmentos industriais, o desempenho do setor de papelão ondulado na recessão de 2014-2016 e neste início de recuperação foi bem superior. Enquanto a expedição de papelão ondulado retornou, ao final de 2017, ao patamar anterior à recessão, com alguma acomodação no último trimestre, a indústria de transformação recuperou, até novembro passado, apenas 1/52 de toda a perda de produção registrada na crise", compara a ABPO, em nota.