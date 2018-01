A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou ao tribunal do órgão concorrencial que a aquisição da fabricante de utensílios de vidro Nadir Figueiredo pela Owens-Illinois Brasil seja reprovada.

Em decisão publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17), a SG informou que, após análise das informações obtidas junto ao mercado, verificou-se que “o setor brasileiro de utilidades domésticas de vidro apresenta nível de concentração já bastante alto, mesmo antes dessa operação”.

A superintendência destacou ainda que “a Nadir Figueiredo – líder do segmento – tem amplo domínio, o que seria reforçado pela aquisição dos negócios de utilidades domésticas da Owens-Illinois do Brasil”.

O caso segue agora para análise do tribunal do Cade, que pode aprovar, reprovar ou recomendar eventuais remédios para evitar ato de concentração.

O Cade ainda declarou complexa a parceria entre as empresas HLAG, NYK e MSC no transporte marítimo de contêineres entre a costa leste da América do Sul e os EUA.

O órgão antitruste está avaliando o pedido de manutenção por tempo indefinido de um contrato de Vessel Sharing Agreement (VSA), em vigor desde julho de 2015, que trata da operação conjunta de uma linha para transporte marítimo internacional regular de contêineres em ambos os sentidos, e o compartilhamento de espaço (slots) para alocação de contêineres. Como a MSC participa em outro VSA, na mesma rota com a Hamburg-Sud, o Cade decidiu aprofundar as investigações sobre o caso.