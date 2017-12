DUBAI (Reuters) - Ao menos dois manifestantes foram baleados neste sábado por forças de segurança do Irã na cidade de Dorud, no oeste do país, de acordo com um vídeo publica nas redes sociais, no terceiro dia de protestos contra o governo por toda a nação asiática.

Um vídeo mostra manifestantes carregando duas pessoas em Dorud, onde os manifestantes foram vistos anteriormente gritando slogans contra o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

A filmagem não pôde ser autenticada e a gravidade dos ferimentos sofridos pelos dois manifestantes não pôde ser imediatamente conhecida.

Neste sábado, também foram realizados atos pró-governo no Irã.

(Por Redação Dubai)