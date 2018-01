PARIS/LONDRES/MOSCOU - A Coreia do Norte embarcou carvão para a Rússia no ano passado, que foi então entregue para a Coreia do Sul e para o Japão, em uma possível violação de sanções da Organização das Nações Unidas (ONU), disseram três fontes do setor de inteligência da Europa ocidental.

O Conselho de Segurança da ONU proibiu exportações de carvão da Coreia do Norte em 5 de agosto sob sanções com o objetivo de cortar uma importante fonte de capital estrangeiro que Pyongyang precisa para financiar seus programas de armas nucleares e de mísseis de longo alcance.

Mas o recluso Estado comunista embarcou carvão ao menos três vezes desde então para os portos russos de Nakhodka e Kholmsk, onde o carvão foi descarregado em docas e recolocado em navios que seguiram para a Coreia do Sul ou Japão, disseram as fontes.

Uma fonte ocidental da área de transportes disse separadamente que algumas das cargas chegaram ao Japão e à Coreia do Sul em outubro do ano passado. Uma fonte da segurança dos Estados Unidos também confirmou o comércio de carvão via Rússia e disse que isso continua.

"O porto russo de Nakhodka está se tornando um centro de envio para carvão norte-coreano", disse uma das fontes da segurança da Europa, que pediu anonimato por conta da sensibilidade de diplomacia internacional em torno da Coreia do Norte.

A embaixada russa na Coreia do Norte negou relatos de que a Rússia reenviou carvão norte-coreano apesar de sanções da ONU, relatou nesta sexta-feira a agência de notícias Interfax.

"Esta informação é falsa", disse uma autoridade da embaixada, segundo a Interfax. "A Rússia não compra carvão da Coreia do Norte e não é um ponto de trânsito para entregas de carvão para terceiros países", disse, de acordo com a agência.

Dois advogados especializados em sanções disseram à Reuters que as transações aparentam violar as sanções da ONU.

A Reuters não pôde verificar de forma independente se o carvão descarregado em portos russas é o mesmo carvão que foi então enviado para a Coreia do Sul e o Japão. A Reuters não pôde averiguar se os donos dos navios que seguiram da Rússia para a Coreia do Sul e para o Japão sabiam da origem do carvão.

O Departamento do Tesouro dos EUA colocou na quarta-feira o dono de um dos navios, o UAL Ji Bong 6, sob sanções por entregar carvão norte-coreano para Kholmsk em 5 de setembro.

É incerto quais companhias lucraram com os envios de carvão.