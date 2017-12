MOSCOU (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, pediu nesta segunda-feira que os Estados Unidos e a Coreia do Norte iniciem negociações, disse a agência de notícias RIA.

De acordo com a agência, Lavrov disse que a Rússia está preparada para facilitar as negociações.

Há muito tempo Moscou pede que Washington e Pyongyang mantenham conversas para reduzir as tensões em torno dos programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse no domingo que as sanções mais recentes dos EUA contra a Coreia do Norte foram um ato de guerra e equivalem a um bloqueio econômico contra o país.

(Reportagem de Polina Devitt)