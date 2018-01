PEQUIM (Reuters) - O Ministério do Comércio da China disse nesta sexta-feira que limitará as exportações de petróleo, produtos refinados, aço e outros metais para a Coreia do Norte, em linha com as novas sanções aplicadas pelas Nações Unidas por causa dos testes de Pyongyang com mísseis.

O comunicado ocorre após o Conselho de Segurança da ONU aplicar no mês passado, por unanimidade, novas penalidades à Coreia no Norte em razão de seu recente teste com míssil balístico intercontinental, procurando restringir o acesso do país a produtos refinados e petróleo.

As medidas chinesas terão efeito a partir de 6 de janeiro.

(Por Josephine Mason)