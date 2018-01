JOHANESBURGO (Reuters) - Cerca de 200 pessoas ficaram feridas nesta terça-feira quando dois trens de passageiros colidiram em um subúrbio de Johanesburgo, na África do Sul, relatou o serviço de emergência ER24.

"Os detalhes exatos sobre este incidente ainda não são conhecidos, mas autoridades locais estão na cena e será realizada uma investigação sobre o assunto", informou a ER24 em comunicado.

Nenhuma morte foi relatada no acidente, que ocorreu dias após mais de uma dúzia de pessoas serem mortas e centenas ficarem feridas quando um trem se chocou com um caminhão, descarrilou e pegou fogo na região central da África do Sul.

A África do Sul possui a maior rede ferroviária do continente, mas tem enfrentado problemas por má-administração e investimentos baixos, que têm feito o uso de trens cair, apesar de ser a forma mais barata de transporte público no país.

Em um relatório, o órgão regulador de segurança ferroviária do governo informou que, no ano fiscal de 2016/2017, 495 pessoas perderam suas vidas em ferrovias do país e 2.079 ficaram feridas. O número de mortes cresceu 5 por cento em relação ao ano anterior.

