Por Mitra Taj

LIMA (Reuters) - O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori pediu à população do país que coloque as divergências de lado e se una contra a violência e o crime, em um gesto para a sua base política de direita, menos de duas semanas após receber um perdão presidencial.

Em sua primeira declaração após ser liberado do hospital por problemas de pressão e de coração, na quinta-feira, Fujimori usou o Twitter para refletir sobre o novo capítulo de sua vida, após passar uma década na prisão, de uma sentença de 25 anos, por corrupção e crimes contra os direitos humanos.

"Estou constantemente tomado por sonhos e quero compartilhá-los", disse Fujimori, descrevendo uma nação livre de ressentimentos.

"Estaremos em um país em que a segurança será reconquistada e a violência, eliminada. Só poderemos alcançar esses objetivos quando colocarmos de lado nossos interesses e oportunismos. UNIDOS, NÓS CONSEGUIREMOS."

As declarações de Fujimori foram os primeiros sinais de que ele pode ter um papel mais ativo na política peruana, e potencialmente irá apoiar o presidente, Pedro Pablo Kuczynski, após uma série de turbulências políticas que abalaram o seu governo de centro-direita.