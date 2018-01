PEQUIM - A economia da China cresceu mais rápido do que o esperado no quarto trimestre em relação ao ano anterior, ajudada pela recuperação no setor industrial, um mercado imobiliário resiliente e pelo forte crescimento das exportações.

Dados oficiais divulgados nesta quinta-feira mostraram que o crescimento entre outubro e dezembro sobre o mesmo período do ano anterior foi de 6,8 por cento, inalterado em relação ao terceiro trimestre e acima das expectativas de analistas de 6,7 por cento.

A expansão em 2017 como um todo acelerou para 6,9 por cento sobre 2016, a primeira aceleração anual do ritmo de crescimento da economia desde 2010.

Autoridades chinesas têm tentado conter os riscos financeiros e desacelerar o forte acúmulo de dívida sem afetar o crescimento econômico.

A segunda maior economia do mundo superou com facilidade a meta do governo de expansão de cerca de 6,5 por cento em 2017 e acelerou o ritmo sobre os 6,7 por cento registrados em 2016, que foi o mais fraco em 26 anos.

"O crescimento da China está bastante saudável", disse Iris Pang, economista do ING.

No quarto trimestre o PIB avançou 1,6 por cento em relação aos três meses anteriores, contra 1,8 por cento no período entre julho e setembro, informou a Agência Nacional de Estatísticas.

Apesar do forte crescimento, há sinais de enfraquecimento da economia uma vez que as empresas enfrentam custos de empréstimo mais altos e o governo tenta conter o crédito.

O crescimento do investimento em ativos fixos caiu para o ritmo mais fraco desde 1999 de 7,2 por cento no ano passado.