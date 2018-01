BARCELONA (Reuters) - Diego Costa teve um retorno tipicamente agitado ao Atlético de Madri nesta quarta-feira, ao marcar seis minutos depois de sair do banco de reservas na vitória do Atlético por 4 x 0 contra o Lleida Esportiu pela Copa do Rei, mas pareceu machucar o joelho no processo.

Diego Costa aproveitou o cruzamento rasteiro de Juanfran para marcar o terceiro gol do Atlético aos 24 minutos do segundo tempo na partida de ida da partida válida pelas oitavas de final do torneio contra o Lleida, da terceira divisão, mas imediatamente ficou do lado de fora do campo, na lateral. Ele retornou ao gramado e terminou a partida.

Diego Godín abriu o placar para o Atlético aos 33 minutos após cobrança de falta e Fernando Torres dobrou a liderança completando um contra-ataque, embora tenha tido sorte de não ter sido considerado impedido.

Antoine Griezmann completou a goleada com um gol de falta nos acréscimos, momentos antes de os donos da casa terem o defensor Marc Trilles expulso por conta de um segundo cartão amarelo.

A vitória praticamente coloca o Atlético nas quartas de final, e a partida de volta está marcada para o dia 9 de janeiro no Wanda Metropolitano, estádio do Atlético.

