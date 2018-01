ISTAMBUL (Reuters) - Dois projéteis de artilharia da Síria atingiram Hatay, uma província do sudeste da Turquia, nesta terça-feira, e soldados turcos posicionados na fronteira dispararam de volta, informou a agência estatal de notícias turca Anadolu.

Os projéteis partiram de uma área da Síria controlada por forças leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad, disse a Anadolu, acrescentando que não surgiram relatos imediatos de danos ou baixas depois que os projéteis atingiram uma área rural no distrito fronteiriço de Yayladagi.

Na semana passada o presidente turco, Tayyip Erdogan, classificou seu colega sírio de terrorista e disse ser impossível os esforço de paz para a Síria continuarem se ele não deixar o poder.

A Turquia tem exigido a deposição de Assad e apoiou rebeldes que lutam para derrubá-lo, mas passou a amenizar sua retórica desde que começou a trabalhar com a Rússia e o Irã, aliados de Assad, em uma solução política.

Agora Ancara diz que sua maior preocupação na Síria é combater tanto militantes islâmicos quanto combatentes da milícia curda YPG, que considera aliados do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), insurgência que atua há décadas no sudeste turco.

(Por Ezgi Erkoyun)