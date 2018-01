ANCARA (Reuters) - A Turquia disse nesta quarta-feira que a resposta do presidente iraniano, Hassan Rouhani, aos protestos no país foi apropriada e que Ancara valoriza a estabilidade do Irã, em uma das primeiras expressões de apoio a Teerã na região.

Uma fonte do gabinete do presidente turco, Tayyip Erdogan, disse que ele discutiu a instabilidade que já dura uma semana no Irã durante telefonema com Rouhani. O presidente iraniano disse a Erdogan que espera que os protestos acabem "em alguns dias", segundo a fonte.

Os comentários positivos de Erdogan vem após uma melhora nas relações entre Ancara e Teerã, que trabalharam juntos nos últimos meses para reduzir a violência na Síria, apesar de terem apoiado diferentes lados do conflito por diversos anos.

Rouhani disse no domingo que iranianos têm o direito de protestar e criticar autoridades, mas que suas ações não podem levar à violência ou causar danos a propriedades públicas.

Erdogan disse a Rouhani "que ele achou seus comentários sobre não violar a lei enquanto exercendo seu direito de protestar pacificamente apropriados", disse a fonte.