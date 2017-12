Por Mirwais Harooni

CABUL (Reuters) - O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade por um ataque suicida em um complexo da agência de inteligência nacional do Afeganistão em Cabul nesta segunda-feira, que matou pelo menos cinco pessoas e feriu duas.

A explosão ocorreu uma semana após o grupo reivindicar um ataque a uma unidade de treinamento da mesma agência, o Diretório Nacional para Segurança, em Cabul, que acabou quando os agressores foram mortos antes de causarem baixas significativas.

Em comunicado divulgado através da agência de notícias do grupo, a Amaq, o Estado Islâmico afirmou também estar por trás do ataque de segunda-feira.

Em Cabul, autoridades de segurança afirmaram que a explosão foi causada por um homem-bomba que se aproximou da entrada da agência a pé antes de causar a explosão. Todas as mortes reportadas foram de civis passando pelo local.

Najib Danish, porta-voz do Ministério do Interior, afirmou que pelo menos cinco pessoas foram mortas e duas ficaram feridas.

A filial local do Estado Islâmico, que apareceu pela primeira vez no leste do Afeganistão, próximo à fronteira com o Paquistão no início de 2015, tem se tornado cada vez mais ativa e reivindicou diversos ataques suicidas recentes em Cabul.

A filial tem combatido militantes do Taliban com frequência e tem sido alvo de ataques aéreos dos EUA e de operações de Forças Especiais em sua principal fortaleza, a província de Nangarhar.

Continua, no entanto, considerável incerteza sobre como o grupo opera e o número exato de suas conexões com o Estado Islâmico no Iraque e na Síria.