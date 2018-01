PEQUIM (Reuters) - A atividade do setor de serviços da China expandiu no ritmo mais forte em mais de três anos em dezembro devido ao crescimento sólido dos novos negócios, com a perspectiva melhorando para o melhor nível em seis meses, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit nesta quinta-feira.

O resultado ecoa o do PMI oficial do setor divulgado na semana passada, que mostra que a atividade acelerou a um ritmo mais rápido em dezembro do que no mês anterior, reforçando a visão de que uma esperada desaceleração da economia seria gradual.

O PMI de serviços do Caixin/Markit subiu para 53,9 em dezembro de 51,9 em novembro, leitura mais alta desde agosto de 2014. Número acima de 50 indica crescimento.

Os novos trabalhos aumentaram no ritmo mais rápido desde maio de 2015, com os entrevistados informando que as vendas foram sustentadas por forte demanda dos clientes e novos projetos.

O setor de serviços responde por mais da metade da economia da China, com o aumento dos salários dando aos consumidores do país mais poder de compra tanto em casa quanto no exterior.

(Reportagem de Elias Glenn e Lusha Zhang)