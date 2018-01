ATLANTA (Reuters) - Milhares de funcionários públicos norte-americanos respiraram aliviados nesta segunda-feira após os senadores alcançarem um acordo para encerrar uma paralisação de três dias no governo, tornando seu curto período afastados no que um cientista chamou de "parada para o almoço".

Durante paralisações, funcionários não-essenciais do governo são dispensados ou colocados em licença temporária não remunerada. Aqueles considerados essenciais, incluindo aqueles que trabalham na segurança pública e nacional, continuam trabalhando.

O cientista Tom Chapel estava entre o grande número de trabalhadores que passaram o dia em casa, após ser dispensado brevemente de seu emprego no Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos em Atlanta.

"Foi basicamente uma parada para o almoço", brincou Chapel sobre o curto período que ele ficou fora do trabalho devido à paralisação. "Eu sou um funcionário público muito mais relaxado agora que eu tive um bom horário de almoço."

O governo federal iniciou a paralisação à meia-noite de sexta-feira em meio a uma disputa sobre imigração e segurança de fronteiras entre democratas e o Partido Republicano do presidente Donald Trump, a primeira do tipo desde que a que paralisou o governo por 16 dias em outubro de 2013, temporariamente tirando 800 mil trabalhadores do governo de seus postos.

Não havia uma contagem oficial de quantos foram dispensados nesta segunda-feira, o primeiro dia útil durante a paralisação.

Nesta segunda-feira, senadores alcançaram um acordo para financiar o governo até 8 de fevereiro.

(Por David Beasley; Reportagem adicional de Peter Szekely, Valerie Volcovici e Idress Ali)