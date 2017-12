SÃO PAULO (Reuters) - Marek Hamsik se tornou o maior artilheiro da história do Napoli, batendo o recorde de longa data de Diego Maradona com uma vitória de 3 a 2 sobre o Sampdoria no sábado, que ampliou a liderança na séria A por quatro pontos.

Apesar de terminar o jogo com 10 homens após Mario Rui ser expulso após uma segunda infração aos 77 minutos, o Napoli, que teve que correr atrás duas vezes, venceu a partida em casa, no Estádio San Paolo, subindo para 45 pontos.

A partida deixou o Napoli quatro pontos à frente do Juventus, que joga contra o Roma mais tarde neste sábado.

O eslovaco Hamsik provou o brinde do Napoli com seu 116º gol para o clube em todas as competições, o que o fez ultrapassar os 115 gols do herói argentino Maradona, cuja marca estava no topo desde 1991.

Marcando o gol de perto para dar ao Napoli uma vantagem de 3 a 2 nos seis minutos antes do intervalo, o ataque do jogador de 30 anos foi suficiente para garantir os pontos cruciais para os líderes no primeiro tempo.

(Por Julien Pretot)