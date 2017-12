KIEV (Reuters) - Um homem supostamente com explosivos fez nove adultos e duas crianças reféns em uma agência dos correios na cidade ucraniana de Kharkiv, informou a polícia neste sábado.

O homem não identificado é calmo, não fez nenhuma demanda e está em contato regular com a polícia através dos telefones dos reféns, disse o chefe regional da polícia, Oleg Bekh, a uma rede de televisão.

A televisão mostrou policiais e carros de polícia estacionados fora de um edifício de dois andares branco e amarelo na cidade localizada no nordeste da Ucrânia. A área foi fechada para o tráfego.

"Estamos tentando fazer de tudo para manter a comunicação com ele e fazer o que for necessário para garantir que as pessoas sejam liberadas", disse Bekh.

O homem na agência de correios mostrou preocupação com a recente troca de prisioneiros entre as autoridades ucranianas e os separatistas pró-russos e disse que mais prisioneiros deveriam ter sido libertados, disse Bekh, acrescentando que a polícia não sabe o que ele quer de fato.

A Ucrânia e os separatistas trocaram dezenas de prisioneiros na quarta-feira na maior operação desse tipo desde que um conflito surgiu na região de Donbass, onde morreram mais de 10 mil pessoas.

(Por Natalia Zinets)