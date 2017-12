Por Chang-Ran Kim

TÓQUIO (Reuters) - Uma multidão recorde homenageou o imperador Akihito, de 84 anos, no palácio imperial de Tóquio, no sábado, em sua primeira festa de aniversário desde que a data da sua abdicação foi anunciada.

O aniversário do imperador é tradicionalmente marcado por um feriado nacional e o Palácio Imperial ao público no dia.

Adeptos agitaram pequenas bandeiras japonesas e sustentaram smartphones enquanto o Imperador Akihito, cuja posição é cerimonial sem poder político, dirigiu-se a eles de uma varanda, acompanhado por sua esposa e outros membros da família imperial.

A multidão de 52.300 pessoas, de acordo com a Agência Imperial, foi a maior participação em aniversário durante o reinado simbólico de 29 anos de Akihito, conhecido como a era "Heisei", que significa "alcançar a paz" em japonês.

"Neste dia, quando enfrentamos o frio, meus pensamentos vão para aqueles que sofreram com tufões e chuvas intensas, bem como as vítimas do grande terremoto do leste do Japão que continuam a levar vidas difíceis", disse ele, referindo-se ao terremoto e tsunami de 2011 que mataram e deslocaram dezenas de milhares na costa leste do país.

Juntamente com a Imperatriz Michiko, Akihito passou muito do seu reinado abordando o legado da Segunda Guerra Mundial, que foi travada em nome de seu pai, Hirohito, e consolando vítimas de desastres, como o terremoto de 2011.

No início deste mês, um Conselho Imperial da Família de 10 membros concordou que Akihito abdicaria em 30 de abril de 2019, antes de passar o Trono de Crisântemo ao filho mais velho, o Príncipe Herdeiro Naruhito.

Em comentários feitos à mídia, Akihito disse que usaria os dias restantes de seu reinado para desempenhar seus deveres e se preparava para "passar a tocha para a próxima era".

Akihito passou por cirurgia cardíaca e tratamento para câncer de próstata e disse no ano passado que temia fazer grande esforço para cumprir suas obrigações reais devido à sua idade.

O Japão aprovou uma lei este ano dando-lhe permissão para abdicar, regra limitada apenas a ele, já que a lei existente não prevê abdicação.

A última vez que um imperador japonês abdicou foi em 1817.