BAGDÁ (Reuters) - O Iraque irá retomar as exportações de petróleo dos campos de Kirkuk, no norte do país, para o Irã, antes do fim de janeiro, disse neste domingo o ministro de Petróleo iraquiano, Jabar al-Luaibi.

Cerca de 30 mil barris por dia de petróleo serão transportados para a refinaria de Kermanshah, no Irã, em um primeiro momento, afirmou ele.

"Se Deus quiser, vamos começar antes do final do mês", acrescentou.

Iraque e Irã concordaram no mês passado em trocar até 60 mil barris por dia de petróleo produzido por Kirkuk para que o petróleo iraniano seja entregue no sul do Iraque, havia dito Luaibi em dezembro.

(Por Ahmed Rasheed)