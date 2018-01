TÓQUIO (Reuters) - O Ministério da Agricultura do Japão informou nesta quarta-feira um caso suspeito de gripe aviária na região de Kagawa, no oeste país, potencialmente marcando o primeiro foco da doença no inverno no país.

O ministério disse que galinhas em uma granja na área da cidade de Sanuki testaram positivo em um exame preliminar na quarta-feira para a gripe aviária altamente patogênica.

O governo pode ordenar que todas as 100 mil galinhas na propriedade sejam sacrificadas, se os resultados dos testes genéticos confirmarem a infecção.

A fazenda notificou o governo após 55 galinhas morrerem.

O último surto de gripe aviária do Japão ocorreu em março. Entre novembro de 2016 e março de 2017, um total de 1,67 milhão de frangos foram abatidos devido à gripe aviária H5N6, de acordo com o ministério.

(Reportagem de Yuka Obayashi)