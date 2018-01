SEUL - Kim Jong Un advertiu na segunda-feira os Estados Unidos de que tem um "botão nuclear" em sua mesa pronto para ser usado caso a Coreia do Norte seja ameaçada, mas ofereceu um ramo de oliveira para a Coreia do Sul, dizendo que está "aberto ao diálogo" com Seul.

Depois de um ano dominado por uma retórica feroz e uma escalada das tensões sobre o programa de armas nucleares da Coreia do Norte, Kim usou seu discurso televisivo do Ano Novo para declarar a Coreia do Norte "uma potência nuclear amorosa e responsável" e pedir a redução das tensões militares na península coreana e a melhora dos laços com o Sul.

"Quando se trata de relações Norte-Sul, devemos baixar as tensões militares na península coreana para criar um ambiente pacífico", disse Kim. "Tanto o Norte como o Sul devem fazer esforços".

Kim disse que vai considerar o envio de uma delegação às Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang, Coreia do Sul, em fevereiro.

"A participação da Coreia do Norte nos Jogos de Inverno será uma boa oportunidade para mostrar o orgulho nacional e desejamos que os Jogos sejam um sucesso. Autoridades das duas Coreias devem se encontrar com urgência para discutir essa possibilidade", disse Kim.

A Coreia do Sul disse que recebeu bem a oferta de Kim para enviar uma delegação aos Jogos de Pyeongchang e manter conversas com o Sul para discutir uma possível participação.

"Nós sempre afirmamos nossa vontade de conversar com a Coreia do Norte em qualquer momento e em qualquer lugar para ajudar a restaurar as relações e levar a paz na península coreana", disse um porta-voz da Casa Presidencial.

"Esperamos que as duas Coreias se sentem e encontrem uma solução para diminuir as tensões e estabelecer a paz na península coreana.