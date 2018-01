WASHINGTON (Reuters) - O republicano Mitt Romney, que está considerando seriamente concorrer a uma vaga no Senado norte-americano pelo Estado de Utah, tratou um câncer de próstata com sucesso no ano passado, disse uma fonte próxima a Romney nesta segunda-feira.

Romney, que perdeu a eleição presidencial para Barack Obama em 2012, passou por cirurgia conduzida pelo Dr. Thomas Ahlering no Hospital da Universidade da Califórnia Irvine e seu prognóstico é bom, disse a fonte. “Ele recebeu tratamento com sucesso”, acrescentou a fonte.

Os assessores de Romney dizem que o ex-governador de Massachusetts, de 70 anos, está considerando concorrer ao Senado por Utah nas eleições legislativas de novembro, Estado dominado pelos republicanos, onde Romney tem uma casa.

“No ano passado, o governador Mitt Romney foi diagnosticado com câncer de próstata de crescimento lento. O câncer foi removido cirurgicamente e não se disseminou pela próstata”, disse a fonte.

Romney tentará suceder o senador republicano Orrin Hatch, que anunciou a aposentadoria, em vez de uma tentativa de reeleição.

O presidente Donald Trump pediu que Hatch se candidatasse novamente, em uma aparente tentativa de excluir Romney, que inicialmente se opôs à candidatura presidencial de Trump. Trump e Romney conversaram por telefone na semana passada e um auxiliar da Casa Branca disse que Trump lhe desejou o melhor.

(Por Steve Holland)