Por Ian Ransom

MELBOURNE (Reuters) - O favorito Rafael Nadal foi abalado pelo desafio enérgico de Diego Schwartzman, mas se manteve firme para se defender e vencer do argentino por 6-3 6-7(4) 6-3 6-3 no Aberto da Austrália neste domingo.

Em um embate de tirar o fôlego, ostentando alguns lances suntuosos, o espanhol foi desnorteado por Schwartzman, que o quebrou três vezes antes de vencer o segundo set na Arena Rod Laver.

Mas o tenista, que venceu o grand slam 16 vezes, respondeu com sua coragem típica, aumentando seu jogo defensivo para cobrir o poder de fogo do argentino e vencendo no terceiro match point.

A vitória garantiu que Nadal continue como o primeiro do ranking e conseguiu uma disputa contra o sexto colocado e ex-campeão do Aberto dos EUA, Marin Cilic, por um lugar nas semifinais.