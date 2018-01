PARIS (Reuters) - Os níveis do rio Sena em Paris aumentaram ainda mais, atingindo seu pico neste sábado, de acordo com as estimativas oficiais, enquanto autoridades francesas estão a postos para um potencial risco de inundação.

O "Vigicrues", órgão governamental de monitoramento de inundações, mostrou um ligeiro aumento nos níveis do rio na capital durante a noite, que poderia chegar perto dos picos vistos pela última vez em 2016.

As águas do Sena já engoliram passarelas do rio em Paris e levaram o museu do Louvre a fechar uma área no subsolo, onde está uma exposição sobre arte islâmica.

A altura das águas do rio também já tirou de circulação os famosos barcos turísticos "Bateaux Mouches" e deixou cisnes nadando em lugares onde geralmente há pavimentos, e até mesmo os ratos foram forçados a invadir as ruas de Paris devido à cheia.

As inundações causaram destruição em Paris em 1910, quando o Sena subiu 8,65 metros.

(Por Sudip Kar-Gupt)