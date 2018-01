SANTIAGO (Reuters) - O papa Francisco enviou nesta terça-feira um vídeo com uma mensagem de "paz e justiça" aos católicos do Chile e do Peru antes de uma viagem marcada para a próxima semana para ambos os países.

O pontífice chegará na segunda-feira a Santiago, onde irá celebrar uma grande missa no dia seguinte, e depois visitará as cidades de Temuco e Iquique, de onde partirá rumo ao Peru no dia 18.

"Conheço a história dos seus países, forjada com determinação e entrega", disse Francisco na mensagem gravada, que está sendo exibida em um telão no centro da capital chilena.

Francisco morou por dois anos no Chile, vizinho a seu país de origem, a Argentina --que não está incluída na viagem--, no final da década de 1950, durante seus estudos.

Durante sua passagem pelo Peru, o primeiro papa latino-americano visitará as cidades de Lima, Trujillo e Puerto Maldonado.

"Com vocês desejo experimentar a paz que vem de Deus, tão necessária; somente Ele a pode nos dar", acrescentou.

Para facilitar as atividades do papa, o Chile aprovou declarar feriado na terça-feira em Santiago, entre outras medidas.

(Reportagem de Felipe Iturrieta)