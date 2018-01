Por Richard Leong

NOVA YORK (Reuters) - A agência de classificação de risco Fitch Ratings informou nesta sexta-feira que seu rating AAA para a dívida dos Estados Unidos não seria diretamente impactado por uma possível paralisação federal, que vai começar no sábado se congressistas fracassem em obter um acordo para financiar o governo.

"Paralisações parciais do governo federal ocorreram no passado e essa paralisação não tem um impacto direto no rating soberano 'AAA'/perspectiva estável", disse a agência num comunicado.

Nesta sexta-feira, o Senado dos EUA corre contra o tempo para evitar uma paralisação do governo que começará à meia-noite se não for obtido um acordo sobre a legislação que vai financiar o governo até 16 de fevereiro.

A Câmara dos Deputados aprovou a medida na véspera, no que é a terceira iniciativa temporária do tipo desde o início do ano fiscal em outubro.

"A principal implicação para a nota de crédito soberano dos EUA dependerá de se perceber uma desestabilização da elaboração do orçamento, ou disputa sobre o limite federal da dívida", informou a Fitch.

O Escritório de Orçamento do Congresso disse que o governo poderia ficar sem dinheiro no fim de março ou início de abril, quando o Departamento do Tesouro chegar ao limite de medidas extraordinárias para financiar várias obrigações federais.