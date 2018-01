A produção industrial da Alemanha cresceu 3,4% em novembro ante outubro, no cálculo com ajustes sazonais, segundo dados publicados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço significativamente menor do indicador, de 1,9%.

Apenas a produção manufatureira alemã registrou expansão de 4,3% em novembro ante o mês anterior, enquanto o setor de construção avançou 1,5% no mesmo período.

O dado de produção industrial de outubro ante setembro foi revisado, de queda de 1,4% para 1,2%, informou a Destatis. Fonte: Dow Jones Newswires.