WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, viajará para a América Latina de 1 a 7 de fevereiro e visitará Argentina, Colômbia, México e Peru, com uma parada na Jamaica, e a crise na Venezuela será foco das conversas, disse o Departamento de Estado dos EUA nesta sexta-feira.

"O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, viajará para Austin, no Texas, e depois para a Cidade do México (México), Bariloche e Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru), Bogotá (Colômbia) e Kingston (Jamaica), de 1 a 7 de fevereiro", informou a porta-voz do Departamento de Estado Heather Nauert em um comunicado.

(Reportagem de David Alexander e Katanga Johnson)