Por Ahmed Elumami e Aidan Lewis

TRIPOLI/TÚNIS (Reuters) - Intensos confrontos ocorreram na capital da Líbia, Trípoli, nesta segunda-feira, deixando ao menos 20 mortos e fechando o aeroporto durante o que o governo disse ter sido uma tentativa de tirar militantes de uma prisão próxima.

O ataque provocou o confronto mais intenso em Trípoli em meses, enfraquecendo reivindicações do Governo do Acordo Nacional (GAN), reconhecido internacionalmente, de ter estabilizado a cidade. O ataque também prejudica esforços do GAN em persuadir que missões diplomáticas retornem.

Armas automáticas e disparos de artilharia puderam ser ouvidos no centro da cidade mais cedo nesta segunda-feira e o aeroporto de Mitiga, que opera todos os voos civis partindo da capital e para a capital, informou que os voos foram suspensos até novo aviso.

O aeroporto estava vazio no final da tarde, quando os combates tinham praticamente acabado, embora pilotos tenham levado várias aeronaves pela capital para o aeroporto internacional --fechado desde 2014 devido a danos provocados por combates anteriores-- em um esforço para protegê-los.

Um repórter da Reuters viu um Airbus A319 operado pela Afriqiyah Airways estacionado em um hangar em Mitiga com um buraco em seu teto por causa de um disparo de artilharia. Pelo menos outros dois aviões sofreram danos menores.

O confronto colocou a Força Especial de Dissuasão (Rada), um dos grupos mais poderosos de Trípoli, contra uma facção rival sediada na região de Tajoura.

A Rada age como uma unidade anticrimes e antiterrorismo e controla o aeroporto Mitiga e uma grande prisão próxima a ele. A força é alinhada ao GAN e ocasionalmente é alvo de rivais cujos membros prendeu.

A Rada informou que o aeroporto havia sido atacado por homens leais a um líder de milícia conhecido como Bashir "a Vaca".